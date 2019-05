Gemeente begrenst geluid Jempi Welkenhuyzen

22 mei 2019

14u35 9

De gemeentelijke ontmoetingscentra worden vanaf 1 juni uitgerust met een geluidsbegrenzer en een toegangscontrolesysteem. Daarmee wil men mogelijke gehoorschade op evenementen beperken en de leefbaarheid van de omwonenden verbeteren.

De eerste geluidsbegrenzer komt in het Ontmoetingscentrum van Neerharen. Het apparaat is afgeregeld op 85 decibel. Micro’s in het plafond registreren het geluid en een display in de zaal geeft het niveau visueel weer.

Wanneer het geluidsniveau boven de limiet gaat, knippert één minuut een alarmlicht dat de feestvierders verwittigt het geluid aan te passen. Indien dit wordt genegeerd, floept het zaallicht aan en treedt een felle lichtspot in werking, hetgeen de sfeer en gezelligheid breekt.

Naar de toekomst toe krijgen alle ontmoetingscentra in Lanaken dergelijke geluidsbegrenzers. Nog dit jaar komen OC Kleinveld Rekem en OC Het Berenhof te Veldwezelt aan de beurt.

Digitale toegang

De toegang tot de gebouwen gebeurt binnenkort digitaal via een badge of pincode. Hierdoor kan niemand zich nog onrechtmatig toegang verschaffen tot de zaal of lokalen. Op 29 mei worden deze nieuwigheden toegelicht tijdens een infomoment in het Ontmoetingscentrum Neerharen.