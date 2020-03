Geen verdaging van politieraad Lama Jempi Welkenhuyzen

17 maart 2020

11u03 0

Vermijd plaatsen waar veel mensen samenkomen. Hou afstand waar het kan.Het zijn intussen bekende uitspraken sinds de uitbraak van het Coronavirus. En toch gaat de politieraad Lama in Maasmechelen gewoon door.

Raadslid Leo Joosten (VB) spreekt over een voorbeeldfunctie. Hij tekent protest aan bij burgemeester en voorzitter van de politieraad Marino Keulen (Open-Vld). “ Het is totaal onverantwoord dat de politieraad wordt samen geroepen. Terwijl de regering alle burgers vraagt de richtlijnen nauwgezet in acht te nemen om verder onheil te voorkomen zet U mensen samen waarvan U de medische achtergrond niet kent, “ luidt het in zijn e-mail. Joosten trekt ook de hoogdringendheid in twijfel. En indien toch moet worden vergaderd, vraagt hij dit te doen via ‘E-Conference’.

Burgemeester Marino Keulen: “ De bestuursorganen moeten blijven functioneren. De politieraad bestaat slechts uit 19 leden. We kunnen ze ver genoeg van elkaar plaatsen. Het Securitascontract moet worden goedgekeurd. De politieraad duurt meestal korter dan een half uur. “