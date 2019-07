Geen permanentie bij camerabewaking Jempi Welkenhuyzen

16 juli 2019

Door het aanhoudend probleem van diefstallen schenkt de lokale politie LaMa nu bijzondere aandacht aan het ANPR cameranetwerk. Dat zijn camera’s met nummerplaatherkenning. Ze staan aan de invalswegen van de gemeente. Ook wordt het toezicht van de patrouilles verscherpt.

Maar werkt de camerabewaking in het centrum van Lanaken ? Eerder bond raadslid Leo Joosten (VB) de kat de bel aan. Volgens zijn informatie werkten de camera’s niet of onbehoorlijk. Burgemeester Marino Keulen (Open-Vld) zegt dat de beelden van de overlastcamera’s 30 dagen worden opgeslagen bij de gemeente. Het technisch beheer gebeurt door de gemeente en de zone samen. Er is geen (omnium) onderhoudscontract afgesloten. Herstellingen gebeuren in eigen beheer of in regie.

Keulen : “ De beelden zijn bij de politie consulteerbaar. Er is geen permanente bemanning van de schermen. De beelden staan statisch gericht op één zone. Het defect van de camera te Europaplein is gekend en wordt verholpen. De beelden van de overlastcamera in de Stationsstraat zijn onderzocht wat betreft de overval bij de juwelier, evenals via “privé”-bewakingsbeelden. Uit de informatie waren de beelden van de defecte camera aan het Europaplein niet nodig.”