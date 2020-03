Geen paashaas voor Pro-Fun Jempi Welkenhuyzen

18 maart 2020

10u44 0 Lanaken Als we de virologen moeten geloven dan zou het coronavirus wel eens lange tijd onder de mensen blijven. En dus zet entertainment service Pro-Fun tot nader order alle activiteiten stop. Pro-Fun is de eenmanszaak van Ronny Dreesen die beurzen, opendeurdagen, teambuildings of feestjes een leuke invulling geeft. Alleen, nu even niet dus.

De bekende typetjes Jos en Jos, Sjonnie en Sjonnie, de Flikken of lakeien, om enkele te noemen, blijven verweesd achter. Niet in het minst de paashaas, die binnenkort her en der stond geboekt.

Ronny Dreesen: “Voor ons is deze coronacrisis een zéér zware dobber. Alleen al in maart en april lopen we tot 12.000 euro aan inkomsten mis. Wetend dat februari een winterslaap voor ons artiesten betekent, dan besef je het wel. Zo lopen we een tiental bedrijfsevents mis, naast 8 paasanimaties en de randanimatie op Gent-Wevelgem. Ook een straattheater event in Antwerpen gaat niet door. En er komen ook geen nieuwe aanvragen binnen. “

Heel misschien komt Pro Fun als eenmanszaak in aanmerking voor een overbruggingsrecht, al dekt dat amper de maandelijkse onkosten.

“Nu vullen we de tijd nuttig in met het ontwerpen van nieuwe acts, het updaten van de website en de sociale media, “ besluit Dreesen, “ het is voor ieders gezondheid en achter de wolken schijnt straks de zon. We blijven voorzichtig en optimistisch.”