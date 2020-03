Geen Nederlandse kinderen meer in opvang toegelaten Jempi Welkenhuyzen

21 maart 2020

Wegens verscherpte Corona maatregelen is het niet langer toegestaan om kinderen uit Nederland op te vangen in ons land. Dus ook niet in scholen.

In Basisschool Aan de Basis zaten afgelopen week nog 12 kinderen uit Maastricht, tegenover 1 Belg. Aan de ouders van de Nederlandse kinderen is nu gevraagd zelf in opvang te voorzien.

“Gezien de grens met Nederland is gesloten, zal het sowieso moeilijk zijn om kinderen uit Maastricht naar onze scholen te brengen, “ zegt directrice Paola Vecchio. Ook haar interimcollega Marina Keulers beaamt dit.

“ De regel geldt voor heel Vlaanderen. Het is een maatregel van Kind & Gezin. We moeten die regel toepassen. Net zoals alle grensgemeenten dit doen, “ beaamt burgemeester Marino Keulen (Open -Vld)