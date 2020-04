Geen mondmaskers ingezameld voor Nationale Naaiactie Jempi Welkenhuyzen

30 april 2020

12u55 0 Lanaken De gemeentelijke medewerkers bij het inzamelpunt in het Cultureel Centrum in Lanaken bleven er verweesd bijzitten: nul mondmaskers werden binnengebracht. De gemeente had de inwoners opgeroepen om drie dagen solidair te zijn met de Nationale Naaiactie, de lokale media werden verwittigd, maar niemand kwam opdagen.

Drie tafels aan de inkomhal van het Cultureel Centrum stonden klaar. Alle beschermende middelen waren voorzien. Tevergeefs. Er werden geen mondmaskers, noch linten of stoffen afgegeven. De boodschap van de grote Nationale Naaiactie vond geen gehoor.

“We denken dat de gemeente te laat op de kar is gesprongen, waardoor het initiatief te weinig bekend was of niet gedragen werd door de inwoners. Verder hebben tal van vrijwilligers en verengingen eerder reeds honderden maskers genaaid en gedoneerd aan andere initiatieven. Nu men weet dat de regering de deadline van 4 mei niet haalt om iedereen een masker te bezorgen, zullen de mensen hun resterende maskers bijhouden en uitdelen aan familie en naasten”, zeggen de beteuterde ambtenaren.