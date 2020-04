Geen coronabesmetting in WZC Drie Eiken Jempi Welkenhuyzen

14 april 2020

Lanaken Goed nieuws voor bewoners, personeel en familie van seniorencampus Drie Eiken in Lanaken. De assistentiewoningen en het woonzorgcentrum zijn coronavrij.

“In totaal wonen hier 138 bewoners en we hebben nog geen symptomatische besmettingen vastgesteld. Er werden 10 bewoners en 8 medewerkers negatief getest na lichte klachten”, klinkt directeur Ronny Nickmans gelukkig.

Familieleden worden telefonisch, via e-mail en de sociale media op de hoogte gehouden van de situatie. Geen besmettingen is immers goed nieuws. Ook qua materiaal is men tevreden. “We hebben nog voldoende beschermingsmateriaal, maar we zijn wel zuinig met schorten.”

“Verder richten we ons op drie fronten”, aldus Nickmans. “Het virus buitenhouden en kruisbesmetting voorkomen, de lichamelijke zorg toedienen en het welzijn van de bewoners in quarantaine bevorderen.”