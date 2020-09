Geen carnavalsactiviteiten tot het einde van het jaar Jempi Welkenhuyzen

11 september 2020

11u52 3 Lanaken K.V. De Brikkebekkers, C.V. De Gelliker Galliaren, De Raod van Laon tot Aoke, Carnavalscomité Smèèrmaos Alaaf! en C.V. De Wottelzekskes hebben in samenspraak met het schepencollege besloten alle grote carnavalsactiviteiten te annuleren.

Het betreft de grote opening van 11 november op het Kerkplein, maar ook de bals, de prinsaanstellingen en alle zittingen. En dat tot en met Nieuwjaar. De coronacrisis belet de carnavalisten momenteel om veilig carnaval te vieren op de manier waarop men dat gewoon is.

Later dit najaar wordt een beslissing genomen voor de carnavalsactiviteiten die na Nieuwjaar plaatsvinden. Denk daarbij aan de optochten. Maar de Raden van Elf en het schepencollege geven nu al aan dat men zich, gezien de huidige situatie, weinig illusies maakt en dat men de kans zeer klein acht dat die activiteiten toch zouden doorgaan. Wel wordt de gelegenheid geboden om in samenspraak met het schepencollege, binnen de geldende veiligheidsmaatregelen, één of meerdere kleine alternatieve activiteiten te organiseren, waardoor het ‘vastelaoves’-gevoel alleszins ook het komend seizoen een beetje leeft.