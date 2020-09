Geen beperking bezoek meer in WZC Bessemerberg en Ludinaca Jempi Welkenhuyzen

08 september 2020

10u25 0 Lanaken Sinds maandag is er een nieuwe bezoekregeling van kracht in de woonzorgcentra. Dat geldt ook voor WZC Bessemerberg en Ludinaca in Lanaken. Wel vraagt men er rekening te houden met de context van infrastructuur en personeelsbezetting.

Registratie en een verklaring op eer is verplicht. Het bezoek vindt steeds op de kamer plaats en maximum twee personen worden toegelaten. Wil men toch met meer familieleden komen, dan wordt, na afspraak, uitgeweken naar een andere ruimte. Wel houdt men de bubbel van vijf aan en moet worden voldaan aan de coronamaatregelen. Zelfs kinderen vanaf zes jaar moeten een mondmasker dragen. Ook huisdieren zijn toegestaan. De bewoners mogen individueel of onder begeleiding het gebouw verlaten.

Kritiek

“Een tijdelijke opschorting van de nieuwe bezoekmaatregel blijft mogelijk afhankelijk van het risicocontact; maar we proberen dit tot een aanvaardbaar minimum te beperken. Ook de vroegere regel waarbij we bewoners preventief testen blijft behouden. De jongste dagen is er nogal collectief negatieve kritiek gespuid over de werking van WZC’s. Daarbij werd iedereen over dezelfde kam geschoren. Dat is zeer onterecht”, luidt het.