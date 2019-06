GBS Rekem behoudt gemeentelijk statuut Jempi Welkenhuyzen

24 juni 2019

23u02 0

Het gemeentebestuur stopt de gesprekken met de andere onderwijsnetten in verband met de overname van de gemeentelijke basisschool in Rekem. Dat heeft burgemeester Marino Keulen bekend gemaakt op de gemeenteraad.

Daar stond voor de derde keer een burgervoorstel geagendeerd door de ouderraad. De overname zorgde immers voor heel wat commotie. Maar Keulen haalde de lont uit het kruitvat vooraleer het voorstel ter tafel kwam.

“ Het Katholiek Onderwijs, net als het Gemeenschapsonderwijs konden op geen sluitende manier tegemoet komen aan onze voorwaarden, zijnde de tewerkstelling, het investeren in de infrastructuur en het behoud van de zorguren. Daarom blijft alles bij het oude. We hopen dat de sereniteit nu vlug terugkeert.”

De oppositie feliciteerde de ouderraad en vroeg zich af of heel deze hetze de onrust waard was. Anderzijds blijkt dat proactief deelnemen aan het beleid door burgers loont. En het is intussen duidelijk dat de overheveling een besparingsregel was.

De ouderraad en de directie zeggen opgelucht te zijn, maar blijven waakzaam. Vooral naar de invulling van de 40 TIVOLi-zorguren, die bepalend zijn in het lestijdenpakket. Andere maatregelen zijn een inschrijvingsstop in de kleutersschool.