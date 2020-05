Ga met je kinderen op zoek naar beschilderde stenen Jempi Welkenhuyzen

21 mei 2020

09u23 2 Lanaken De naam ‘LanakenRocks’ zet je op het verkeerde been. Het is geen nieuw rockfestival, wel een groepje kids dat stenen verzamelt, schildert en ze dan ergens gaat verstoppen. Een leuk item om verveling tegen te gaan in coronatijden. De groep telt reeds een 70-tal leden.

“Het idee komt van mijn plusdochter in Maaseik. Daar bestaat het initiatief reeds. Bedoeling is om in coronatijden iets leuks te doen met de kinderen. Je trekt erop uit, verzamelt mooie stenen, verft en vernist ze en legt die stenen dan ergens neer in de natuur”, aldus Diana Thora. “Platte stenen lenen zich goed om een tekst op te schrijven, dikkere zijn leuk om diertjes mee te maken. Je maakt een foto van de locatie en post die op LanakenRocks. En de zoektocht kan beginnen.”

Mensen die die zogenaamde ‘doodlestones’ op hun zoektocht vinden, mogen die houden of weer ergens anders verstoppen. De eerste stenen doken op in Domein Pietersheim.