Funky Foresta: gezellige kraampjes, cocktails, oesters en een liveband Jempi Welkenhuyzen

15 juli 2019

14u41 0 Lanaken Slenteren langs 50 kraampjes aan het bos, genieten van een cocktail en wat olijfjes op een gezellig terras met een dj en een liveband erbij. Dat is de formule van Funky Foresta, een nieuw evenement in Neerharen.

Funky Foresta is een food-, lifestyle- market en partyevenement dat plaatsvindt op 19 juli. Tussen 14 en 24 uur vind je er allerlei retro- en vintagekraampjes, cocktails, oesters en champagne. Dj Robin Swijsen zorgt door muziek samen met liveband ‘To the Limit’.

Plaats van afspraak: Brasserie Foresta (bij manège Ter Biessen) in Begijnenbos 13 in Neerharen, aan de overzijde van La Butte aux Bois. De toegang is gratis.