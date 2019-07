Fraude met één duif: hele club geschorst Jempi Welkenhuyzen

16 juli 2019

12u30 4 Lanaken De fraude met één topduif door duivenmelker J.B. uit Lanaken heeft ertoe geleid dat zijn club geschorst is voor de rest van het seizoen. Zo’n 40-tal leden blijven verweesd achter. De man zelf riskeert een levenslange uitsluiting.

Met duivensport is veel geld gemoeid. Telkens een duif goed scoort, zijn er meer en meer kandidaten om het beestje te kopen. Daardoor schiet de waarde na elke succesvolle vlucht de lucht in. De bewuste topduif zou door het bedrog bijna 300.000 euro waard geweest zijn. Het enorme succes van J.B. wekte dan ook argwaan.

De valsspelende duivenmelker was erg betrokken bij het hele spelproces: hij zette de beesten zelf op transport, vulde persoonlijk het wedstrijdblad aan, volgde op internet waar de duiven vielen en bood het ringnummer aan. Bij een extra transportcontrole van een recente vlucht van club ‘De Vrede’ bleek echter dat het prijsbeest niet aanwezig was, hoewel J.B. hem wel had ingeschreven. Om na te gaan of er bedrog in het spel was, werd er een inval georganiseerd in het duivenhok van J.B.. Daaruit bleek dat de bewuste duif inderdaad niet op het transport zat richting wedstrijd, maar op zijn hok thuis. Samengevat: de duif van J.B. vloog enkel uitstekend op papier.

Voorzitter B.V. is er het hart van in. “De bond wil een voorbeeld stellen en straft de hele club. We hadden nog drie weken te gaan tot dit seizoen was afgelopen. ‘De Vrede’ is al 25 jaar mijn levenswerk en dat wordt nu vernield door één of twee mensen die achter onze rug frauderen. Ik heb nooit iets gemerkt. Als ik met een volledig nieuw team kan starten, mag ik volgend jaar verder doen met de club. Maar misschien geef ik er de brui aan.”

Ook café ‘Het Groene Woud’, waar de club bijeenkomt, draagt gevolgen van de schorsing. “Er wordt normaal drie keer per week gespeeld bij een goed glas bier. Die omzet, zo’n dertig procent van hun inkomsten, zijn ze nu kwijt. Een advocaat beraadt zich over een schadevergoeding”, aldus de voorzitter.

De voorzitter vreest dat er een georganiseerde carrousel schuilgaat achter de fraude.