Fort uit tijd van Karel de Grote ontdekt in Limburg Marco Mariotti

15 november 2019

16u32 0 Lanaken Op de grens tussen Veldwezelt en Maastricht aan de ‘Zouwdal’ hebben archeologen een heus fort ontdekt uit de 7de eeuw. Het gaat om een domein van 6.000 vierkantemeter groot: het eerste Karolingische militaire fort ooit gevonden in ons land.

De vondst kwam aan het licht nadat steenbakkerijen uit de omgeving een hoeveelheid leemgrond wilden ontginnen. Zoals wettelijk verplicht is, gaat daar een bodemonderzoek aan vooraf. De vondst is er in dit geval één van onschatbare waarde.

“De sporen van het militaire fort zijn gelegen aan een Romeinse weg ten noordwesten van Maastricht net over de grens in Veldwezelt”, klinkt het bij de archeologen van Aron BVBA. “Het fort is dus zo groot dat het gelegen is op Belgisch, maar ook Nederlands grondgebied. Het gaat om een lengte van meer dan 155 meter lang.” Er werden aarden wallen én houten constructies gevonden in de ondergrond.

De ligging - een steenworp van de Maas - en vlak aan de Romeinse weg is geen toeval. Op basis van radiokoolstofdatering op houtskool en dierenbot, plantenresten en aardewerk kan het fort gedateerd worden tussen het einde van de 7e eeuw, en de aanvang van de 10e eeuw. “Voor zover bekend is dit het eerste fort uit deze periode gevonden in Vlaanderen. Als het fort zich ook nog uitstrekt tot in Nederland, is dit ook het eerste Karolingische fort gevonden in Nederland.”

“Het fort kan te maken hebben gehad met de opkomst van de familie van Karel de Grote, ook wel bekend als de Pippiniden. Deze familie was afkomstig uit de regio tussen Luik en Maastricht. Het fort stamt vermoedelijk uit de regeerperiode van de opa van Karel de Grote, beter bekend als Karel Martel.”

Spannend

In deze onrustige periode vochten verschillende families om de macht en de grondeigendommen in deze regio. Uiteindelijk won de familie van Karel Martel deze machtsstrijd. Later regeerde zijn kleinzoon Karel de Grote als keizer over dit gebied. “Het fort en de weg zijn onderdeel van een groter verhaal waar archeologen nog steeds niet alles van weten en begrijpen. Het is dus een spannende vondst in een prachtige fiets- en wandelgebied”, klink het.

Karel de Grote regeerde vanuit Aken maar had meer belangrijke eigendommen in het Maasland. Op de site werden meer dan 1.000 vondsten gedaan: van aardewerk tot metalen voorwerpen. De archeologen gaan nog verder met het onderzoek in de hoop zo meer van de omgeving, de tijd én mogelijke verhalen aan de vondst te koppelen.