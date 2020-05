Forse grenscontroles wegens ‘Belgendag’ in Nederland Dirk Selis

03 mei 2020

17u52 0 Lanaken In de grensgemeenten Lanaken hield de federale politie afgelopen weekend indrukwekkende controles op de coronarichtlijnen. Vrijdag 1 mei deed de lokale politie dat, naar aanleiding van de ‘Belgendag’ in Maastricht. Maandag gaat de eerste fase van het exitplan in werking, maar de grens blijft nog gesloten.

Federale agenten houden aan de grensovergang in Veltwezelt het verkeer tegen. Wie geen geldende reden heeft om richting Lanaken te reizen, moet terug. Afgelopen vrijdag werd de controle al fors opgevoerd. “Naar aanleiding van de ‘Belgendag’ in Maastricht”, legt de Lanaakse burgemeester Marino Keulen (Open Vld) uit. “Op Belgische feestdagen en zeker op 1 mei krijgen ze in Maastricht extra veel volk over de vloer. De Nederlandse horeca en winkels zijn open en kennen geen ‘Dag van de Arbeid’. Tijdens zo’n dagje uit willen de Belgen niet alleen shoppen. Er gaan ook een hapje eten en iets drinken. Om een toeloop te vermijden, werden de controles verscherpt. Maar het bleef rustig. Ook het mindere weer van vrijdag zal daar wellicht iets mee te maken hebben gehad.”