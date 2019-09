Fietsvierdaagse verwacht 4.000 fietsers Jempi Welkenhuyzen

03 september 2019

15u56 1 Lanaken Van 5 tot en met 8 september organiseert Toerisme Lanaken voor de vijfde keer de Limburg Fietsvierdaagse. Uit heel Vlaanderen en Nederland ontdekken fietsliefhebbers Limburg Fietsparadijs, met het cultuurcentrum als uitvalsbasis. Daar is animatie en een expo van het wielermuseum De Velodroom uit Boom voorzien.

Iedere dag worden er drie bewegwijzerde routes, tussen de 25 en 75 km, aangeboden, telkens in een andere omgeving. Donderdag kan men richting Nationaal Park Hoge Kempen, vrijdag naar Rivierpark Maasvallei met een oversteek naar Nederlands-Limburg, zaterdag gaat het via Maastricht naar Wallonië en zondag, Open Monumentendag, blijft men in Lanaken. Naast de gewone routes kan men deelnemen aan een familiefietstocht van Lokale Radio Lanaken en twee mountainbikeroutes in het Nationaal Park.

Voor meer info: 089/722.467.of via de Facebookpagina van de organisatie.