Ferm Veldwezelt troost je Jempi Welkenhuyzen

29 juni 2020

09u05 1 Lanaken Ferm, het netwerk van KVLV, krijgt in Veldwezelt haar achtste troostplek in de provincie. Een groen plekje aan het OC Berenhof, met een bank, waar je troost vindt in een inspirerend gedicht op een paneel.

Als de bloembollen, symbool voor verbondenheid en hoop, in het voorjaar 2021 bloeien, herdenkt de gemeente er de moeilijke periode die corona bracht. Want velen konden niet gepast afscheid nemen van hun geliefden. “Ferm brengt ons vaak samen bij leuke activiteiten, maar we zijn ook aanwezig als de samenleving het moeilijk heeft. Met de troostplek laten we mensen op verhaal komen en delen we hun eenzaamheid en pijn”, luidt het.