FEN Vlaanderen blaast ‘Feest der Goedgemutsten’ af. Jempi Welkenhuyzen

29 juli 2020

09u04 0 Lanaken De Federatie van Europese Narren, het overkoepelend carnavalscomité, dat vooral actief is in ons land, Nederland en Duitsland en zo’n 1500 carnavalsverenigingen vertegenwoordigt, heeft beslist dat het ‘Feest der Goedgemutsten’ niet doorgaat. De 49e editie zou plaatsvinden in Lanaken.

Het feest, gepland op 2 januari 2021, stond met stip in alle agenda’s van de aangesloten verenigingen. Gezien de grote opkomst zou het evenement plaatsvinden in Sportoase Montaignehof. De oud-prinsen van de Raod van Laon tot Aoke en CV De Eierdöpkes van Gellik engageerden zich voor de organisatie. Er werden 3500 carnavalisten verwacht.

“Gezien de schaalgrootte van het indoor gebeuren en in overleg met het gemeentebestuur hebben we besloten het feest af te blazen. Het is ook niet duidelijk hoe het carnaval vanaf november zal verlopen. Wat worden de randvoorwaarden, kunnen we aan de corona modaliteiten voldoen, we hopen vlug op duidelijkheid. Immers, carnavalisten komen niet alleen op de dag van de optocht naar buiten, maar werken een heel jaar lang om fondsen te verwerven, kledij en wagens te maken. We hopen hierover zo vlug mogelijk duidelijkheid te krijgen”, zegt voorzitter Jeroen Bellings.

De 49e uitgave verhuist dus naar 2022. Wat de uitreiking van de Zilveren-, Euro- en Edelnarren eretekens betreft, deze jaarordes wegens verdienste worden dan ook uitgereikt.