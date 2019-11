Feeënbomen helpen kansarme kindjes aan cadeautjes Jempi Welkenhuyzen

16 november 2019

12u32 0 Lanaken Begin december worden er in Lanaken vijf ‘feeënbomen’ geplaatst. Daar kunnen kwetsbare kinderen dan hun wens voor een cadeautje inhangen. Solidaire inwoners van Lanaken wordt gevraagd de wens in te willigen.

Het gaat over 150 kinderen van wie de ouders het financieel niet breed hebben . Zij mogen hun wens ophangen in de boom. Iedereen kan helpen de wens in vervulling te laten gaan, zodat de kids niet met lege handen achterblijven. Men plukt de enveloppe uit de boom, koopt een cadeautje (max. 30 euro) en brengt het geschenk binnen bij het OCMW. Die zorgt ervoor dat het cadeau juist terechtkomt. De ‘feeënbomen’ worden geplaatst in het gemeentehuis, de bibliotheek, de IBO’s Kakelbont en het dienstencentrum ‘Aan de Statie’.

De ‘feeënboom’ is een initiatief van ING Lanaken, Huis van het Kind, OCMW, de gemeente, St.Vincentiusvereniging en Zonder honger naar bed. Info: 089.730314 of huisvanhetkind@lanaken.be