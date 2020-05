Familiebezoek over de grens weer toegelaten Jempi Welkenhuyzen

29 mei 2020

19u56 6 Lanaken Goed nieuws voor wie familie aan de andere kant van de grens heeft wonen. Familiebezoek is vanaf dit pinksterweekend weer toegestaan. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) laten weten.

“Landgenoten met familie in één van onze buurlanden zullen vanaf morgen die mensen dus opnieuw kunnen bezoeken. De Belgische politiediensten worden op de hoogte gebracht. Het spreekt voor zich dat landgenoten die de grenzen oversteken, zich moeten houden aan de (corona)maatregelen die in onze buurlanden van toepassing zijn. Het ministerieel besluit dat grensoverschrijdend familiebezoek opnieuw toelaat, wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.”