Ex-schepen Marlies Stroeken overleden Jempi Welkenhuyzen

08 juni 2020

19u16 0 Lanaken Zopas raakte bekend dat Marlies Stroeken-Maessen thuis is overleden na een slepende ziekte. Mevrouw Stroeken was eind jaren negentig van de vorige eeuw schepen voor Open-VLD en bekleedde daarnaast tal van andere sociale functies. Ze werd 71 jaar. Ze wordt donderdag a.s. in besloten kring begraven in de kerk van Neerharen.

Marlies Stroeken-Maessen was de echtgenote van dokter Jean-Pierre Stroeken, moeder van drie kinderen en oma van vier kleinkinderen. Haar dochter Marlies is momenteel ook huisarts. Ze was gekend als een sociaal, geëngageerde, zorgende en ondernemende vrouw. Burgemeester Marino Keulen: “ Haar overlijden raakt mij diep. We waren samen lid van de gemeenteraad tussen 1995 en 2002. Marlies was eerst fractieleider van Open-VLD en daarna van 1998 tot en met 2000 schepen o.a.van Onderwijs. Daarnaast was ze vijf jaar voorzitter van de vzw Pietersheim. In die periode werd het landelijk verblijfscentrum gebouwd en vond de eerste lifestyle beurs van het Maasland plaats. Daarnaast zetelde ze ook in de OCMW-raad. Marlies was een ploegspeler met een duidelijke visie, aangenaam en correct om mee samen te werken. Zij hield van de omgang met de mensen en de goede dingen des levens.”