Er zat zeker een vierde wolf in Limburg: uitwerpselen gevonden in Nationaal Park Hoge Kempen Marco Mariotti

01 oktober 2019

14u19 8 Lanaken Limburg heeft dit jaar met zékerheid een vierde wolf over de vloer gehad. Dat bevestigt het Instituut voor Natuur en Bosonderhoud (INBO). “Het gaat om uitwerpselen, gevonden in Lanaken”, zegt expert Jan Gouwy. Er volgden ook waarnemingen in het Nationaal Park Hoge Kempen, maar of de wolf er nu nog zit is niet duidelijk.

Naar aanleiding van de verdwijnen van Naya en haar welpen, stelde INBO haar jaarverslag op inzake wolven in Vlaanderen. Opmerkelijk daarbij is de vaststelling in april dit jaar. In Lanaken werden de uitwerpselen van een wolf gevonden. Die van August of Naya dan? “Nee, zeker niet, want dat was veel te ver van het terrein in Hechtel-Eksel waar zij op dat moment voor hun welpen gingen zorgen", vertelt Jan Gouwy van INBO.

“Het ging om uitwerpselen van enkele weken oud. Helaas te oud om er DNA-stalen van te nemen, dus we weten niet of het om een mannetje of een vrouwtje ging. Maar het is wel 100% zeker dat het om een wolf gaat, de vierde die Vlaanderen en Limburg kende in enkele jaren tijd.”

Het Nationaal Park is te klein voor één wolf, maar toch zou hij er kunnen leven

Jan Gouwy

Sinds die periode volgden er ook waarnemingen in de regio van het Nationaal Park Hoge Kempen waar Lanaken deel van uit maakt. “De meldingen kwamen uit die gemeente, maar ook uit Genk en andere plaatsen uit het Nationaal Park. Of de wolf er nu nog zit, weten we niet. Het zou zeker kunnen, maar mogelijk was het ook op doortocht en zit hij al in Nederland of Frankrijk.” In Frankrijk leven momenteel meer dan 500 wolven. In Nederland een tiental.

Geen camera’s

Opvallend is ook een aantal zichtwaarnemingen in februari van een wolf ten oosten van de lijn Bree-As. “We konden deze zichtwaarnemingen helaas niet verifiëren, dus een link leggen was toen al iets te vroeg." Toch wordt er rekening gehouden met de mogelijke aanwezigheid van de wolf in Midden- en Oost-Limburg.

“We gaan er alleen niet actief naar op zoek en zullen geen camera’s hangen zoals we in Hechtel-Eksel en Peer wel deden. Het wordt een kwestie van afwachten. Als vroeg of laat weer uitwerpselen of andere sporen worden gevonden, zullen we nog zien.”

Het Nationaal Park is in theorie te klein voor één wolf. “Zo’n dier heeft eigenlijk 200 vierkante kilometer of 20.000 hectare aan ruimte nodig. Het Nationaal Park Hoge Kempen is nog geen 60 vierkante kilometer groot. Dat wil niet zeggen dat hij er zich niet zal gaan vestigen. Het dier kan probleemloos de omgeving zoals weides en landbouwgrond als zijn territorium zien. Dat was in Peer en Hechtel-Eksel ook zo.”