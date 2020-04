Exclusief voor abonnees Emily (22) heeft borderline en verblijft thuis: “De quarantaine is voor mij een verplichting om weer met mezelf te leren omgaan” Emily Nees

15 april 2020

08u30 0 Lanaken In je kot blijven is voor velen onder ons geen makkelijke opgave, zo ook voor Emily Palmaers (22). De Lanakense zit thuis in quarantaine, samen met haar soms donkere gedachten. Ze heeft namelijk borderline.

“Je kan borderline het best omschrijven als een emotieregulatiestoornis”, legt ze uit. “Iemand met borderline voelt alles veel harder. Er wordt wel eens gezegd dat we een zesde zintuig hebben, omdat we veel meer oog hebben voor detail.”

“Elk gesprek, elke blik van iemand kan er al voor zorgen dat ik ga nadenken. Woorden komen vaak op een verkeerde manier binnen. Door de dingen die ik heb meegemaakt, voel ik me ook altijd een last. Ik zou alles doen voor iemand anders en ik voel me egoïstisch wanneer ik toch mezelf op de eerste plaats zet. Zo zelfzuchtig dat zelfhaat de kop opsteekt.”

