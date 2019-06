EMG nieuwe exploitant kasteel Pietersheim Jempi Welkenhuyzen

07 juni 2019

Kasteel Pietersheim geleid door Gerjan Schijlen heeft een nieuwe exploitant: Event Management Group. EMG beheert bekende event locaties in Nederlands-Limburg en steekt nu de grens over. Voor Danny Keppels is Pietersheim bekend terrein. Niet alleen was de ondernemer vroeger woonachtig in Lanaken, ook baatte hij 2,5 jaar geleden het kasteel al eens uit als pop-up.

“Het is de bedoeling de focus te leggen op hospitality en kwalitatief goede horeca. We denken daarbij aan evenementen en partijen in combinatie met de hotelkamers. Ferry van den Elzen wordt locatiemanager, Michelle Vrancken operationeel directeur. ” Tot september blijft de structuur zoals vanouds: kamers met ontbijt, vergaderingen , partijen en tijdens het weekend open terras met mogelijkheid tot bbq en tapasgerechten.

“ Daarna gaan we echt inzetten op feesten: huwelijken, partijen, borrels, presentaties, de zakelijke markt en evenementen gelinkt aan onze 14 hotelkamers. Momenteel kennen we een bezetting van 50 procent, maar we willen groeien tot een gemiddeld jaarcijfer van 70 procent. Voor de maaltijdvoorziening doen we beroep op het cateringbedrijf van Erik Stevens, waarmee we ook op de andere locaties samenwerken. Er is een zgn. ‘foodbook’ ontwikkeld, met een overzicht aan culinaire mogelijkheden, goed voor de ontvangst tot maximum 200 gasten in het kasteel. Voor evenementen buiten zijn de mogelijkheden groots, zelfs voor hele grote gezelschappen. Op het terras kunnen 80 personen terecht. En dan beschikken we nog over de Waterburcht. Het kasteel is de voorbije jaren behoorlijk gerenoveerd en ook nu nog staan instandhoudingswerken op het programma, waardoor het slot weer de uitstraling krijgt van weleer, “ luidt het. “ Omdat we een andere doelgroep aanspreken zal individueel lunchen of dineren in ons restaurant niet meer mogelijk zijn. Maar dat is geen probleem. Er is immers voldoende aanbod in de buurt. En die brug met Lanaken – centrum willen we echt leggen.”