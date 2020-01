Elke Nijst: prachtstem zingt warme popsong Jempi Welkenhuyzen

08 januari 2020

Sinds kort hoor je op de nationale zenders, met Radio 2 op kop, de song ‘Love is an art’ van Elke Nijst. Vooral tijdens de Warmste Week kon je playtime voor het goede doel kopen. ‘Love is an art’ bleek daar geknipt voor. Elke Nijst is leerkracht aan de Kunstkoepel in Lanaken en het nummer ontstond in de schoot van de ‘Jong Talent’- klas aan de Academie voor Muziek en Theater.

Die klas bestaat intussen 10 jaar. Bedoeling is bovengemiddeld talent vroegtijdig op te sporen, optimaal te begeleiden en te laten schitteren op diverse podia. Hierdoor vergroot de toegang tot hoger (kunst)onderwijs. In 2011 werkte men zelfs een structurele samenwerking uit met het Conservatorium Maastricht. Een precedent in Vlaanderen.

Het resultaat is er, nu Elke Nijst,intussen leerkracht, met directeur Ronald Smeets (muziek) en Cedric Kivits (tekst) een warme popsong heeft opgenomen. Het is een modern r&b-nummer met een jazzyfeel, luidt het. Jonathan Schobben, tevens leraar Academie, verzorgde de mastering. Vriend Andy Hermans deed de fotoshoot. Te beluisteren via MP3.