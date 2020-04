Eerste virtuele gemeenteraad verliep vlot Jempi Welkenhuyzen

27 april 2020

De virtuele gemeenteraad verliep vlot. Gestart om 20.03 uur kon men afklokken om 21.11 uur. Op de agenda 40 punten die zonder enige mondelinge tussenkomst van de fractieleiders werden goedgekeurd.

Er werd geen debat gevoerd, want voorzitter van de gemeenteraad Viviane Schellingen las duidelijk de vooraf verzonden notulering van elke partij voor. Stemmen gebeurde ook vooraf, maar kon nog worden herroepen tijdens de zitting. Schellingen opende met felicitaties voor wie zorg draagt in de strijd tegen corona, betuigde medeleven aan families die een dierbare verloren en sloot de zitting met een minuut stilte voor de overleden oma van schepen Astrid Puts.

Felicitaties van alle fracties waren er voor de nieuw benoemde financiële directeur Tom Huysmans. Hij krijgt naast de gemeente ook het financieel beheer van het AGB en het OCMW.

Er kwam kritiek bij de oppositie op het goed nabuurschap en de stijl waarmee burgemeester Keulen de corona maatregelen handhaafde. Met name het advies aan een inwoner om de grenscontrole te ontwijken en de vraag om in burger te Maastricht nazicht te doen, schoot bij CD&V en VB in het verkeerde keelgat. Toch ging men unaniem akkoord met het sluiten van grenzen en parken.

Het voorstel om de jeugd mee te nemen in de GECORO zorgde ervoor dat het N-VA amendement niet werd aanvaard.

De diverse belastingreglementen 2020 - 2025 (o.a.bedrijven, gezinnen, campings, verblijfstaks, 2e verblijven, nachtvergunningen, paarden, drankautomaten) werden meerderheid tegen minderheid goedgekeurd. CD&V betreurde dat de belastingen behouden blijven zonder steunmaatregelen mee op te nemen inzake corona. Hierdoor kan men het effect van de belastingen niet inschatten. Ook VB wilde eerst de bekendmaking van coronamaatregelen vooraleer over belastingen te spreken en vroeg daarom om uitstel.