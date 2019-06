Eerst stroompanne, dan gaslek in Lanaken MMM

27 juni 2019

18u48 0 Lanaken Lanaken is donderdagochtend opgeschrikt door een gaslek bij wegenwerken in Rekem. Werkmannen hadden per ongeluk een gasleiding geraakt.

Brandweer en politie kwamen ter plaatse en konden de gasleiding snel afsluiten. Even was er in de omgeving van het lek geen gas in de woningen, maar dat kon na een tijdje weer worden opgelost.

Eerder in de nacht was er bij Sappi ook al een zware stroompanne. Pompen vielen stil, waardoor de brandweer heel wat water moest zien weg te werken. De panne ging gepaard met een immens geluid dat ver hoorbaar was in de omgeving. De effectieve oorzaak van de storing is nog niet duidelijk.