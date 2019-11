Dubbele opbrengst voor Rode Neuzen! Jempi Welkenhuyzen

29 november 2019

De St.Vincentiusmiddenschool van Lanaken is enthousiast. Ze nam voor de tweede keer deel aan de Rode Neuzenactie en verdubbelde haar opbrengst.

Anderhalve maand, twee keer per week, verkocht men mandarijntjes, koekjes, cakes en verse wafels. En dit tegen een prijs van 0,50 eurocent. Leerlingen, leerkrachten en de ouders, iedereen was gemotiveerd! Een speciale vermelding kreeg de mama van leerkracht Kristof Wirix. Zij bakte wel honderden verse wafels.

In totaal kon de Pastorale Werkgroep 600 euro storten op de rekening van Rode Neuzen. Dat is het dubbel van vorig jaar. Het geld mocht naar de grote pot gaan, een specifiek doel werd niet gekozen. Er lopen momenteel 324 leerlingen les in de school. Samen maken ze het verschil.