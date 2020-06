Drummer Mario Goossens anoniem te gast op ‘L'Expérience exceptionnelle’ Jempi Welkenhuyzen

25 juni 2020

20u08 0 Lanaken Nu de horeca weer gasten mag ontvangen en ook evenementen opnieuw toegelaten zijn, zette Domaine La Butte aux Bois alle zeilen bij met ‘L’Expérience exceptionnelle’. Vijfendertig bezoekers genoten er van bubbels, kaviaar, sigaren, topgastronomie en een exclusieve inkijk in de expo van de Granada Gallery of de super luxueuze Bentleys. Kortom,een geslaagde happening.

Anoniem onder de aanwezigen Mario Goossens, drummer bij Triggerfinger. “Dit was gastronomisch zeer verfijnd met diverse smaken die ik nooit eerder proefde. Ook de Limburgse wijn van Clos d’Opleeuw was een verrassing. Leuk was dat de wijnboer aanwezig was. Hij beleeft zijn passie voor wijn, zoals ik de passie heb voor de muziek. La Butte heeft wel een drempel, men denkt er iets decadents en duurs bij en dat klopt ergens ook. Maar zie het als een stukje vakantie dat je beleeft.”

Iedereen was het erover eens: dit stukje Limburg mag nog zeker ontdekt worden. “Als er een staycation voor dit toeristisch seizoen wordt gepromoot, is deze locatie zeker een belevenis waard”, luidt het.