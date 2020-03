Drukkerij kan verlies beperken dankzij preventiedrukwerk en schermen in plexiglas Jempi Welkenhuyzen

26 maart 2020

11u00 0 Lanaken De impact van het coronavirus laat zich nu ook voelen in de drukkerijen. Bij Pietermans draait men 70 procent minder omzet. Al komen er nu opdrachten uit onverwachte hoek: preventiedrukwerk rolt er van de persen.

“We hebben eind vorig jaar nog geïnvesteerd in twee machines. Ook wilden we een nieuwe showroom openen. Maar alles staat on hold”, zegt Jack Pietermans. “Van de 8 werknemers zijn er 5 economisch werkloos. We draaien nog een beetje dankzij de Nederlandse markt.”

Gelukkig stijgt de vraag naar preventiedrukwerk. Bakkerijen, frituren, supermarkten en afhaalpunten bestellen vloerstickers en waarschuwingsdisplays om klanten te herinneren aan de coronamaatregelen. Ook schermen in plexi worden in de drukkerij vervaardigd.

Nog onvoldoende

“Hierdoor recupereren we 10 tot 20 procent van de omzet, nog steeds onvoldoende om uit de vaste kosten te raken. We zijn een gezond bedrijf, maar ik hoop dat men het virus onder controle krijgt en dat het economisch leven over twee maanden weer in de plooi valt. Wel is het fijn vast te stellen dat bedrijven maatregelen nemen om hun klanten te beschermen.”