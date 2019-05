Drugsdealer loopt tegen de lamp door telefoontje in wagen VCT

27 mei 2019

Een dertiger uit Lanaken riskeert een celstraf van 12 maanden en een boete van 8.000 euro voor het bezit en dealen van verschillende soorten drugs. Op 1 februari 2018 liep hij tegen de lamp tijdens een verkeerscontrole omdat hij in zijn wagen aan het telefoneren was.

De verbalisanten roken een sterke cannabisgeur in het voertuig. De bestuurder testte positief op het gebruik van cocaïne. Tijdens een daarop volgende huiszoeking vond de politie heel wat drugs in het huis van de dertiger: 387 xtc pillen, 6 gram cannabis, 4 gram ketamine en anabolen.

“Dat was niet om te verkopen, ik gebruikte zelf veel in die tijd,” beweerde Y. voor de strafrechter in Tongeren. Die wees hem op een aantal verklaringen van afnemers die beweerden dat ze tot tweemaal per week cocaïne bij hem kochten. Volgens de aanklager was de bewijslast duidelijk. Ze vorderde 12 maanden cel voor het drugs dealen en 1 maand cel voor de verboden wapens die tijdens de huiszoeking ook gevonden werden.

De advocaat van Y. vroeg een straf met uitstel onder voorwaarden. Al leek Y. zelf niet erg bereid om voorwaarden op te volgen.

Vonnis volgt op 24 juni.