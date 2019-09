Drugsdealer (32) onderschept bij verkeerscontrole MMM

12 september 2019

18u45 0 Lanaken Een 32-jarige Lanakenaar is bij een verkeerscontrole betrapt met drugs en nepgeneesmiddelen in zijn wagen. De man zat eerder al een gevangenisstraf uit en was vrij onder voorwaarden.

Bij een huiszoeking in zijn woning werd er nog meer drugs gevonden, verpakkingsmateriaal en nog meer nepgeneesmiddelen. De verdachte werd woensdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Tongeren. De man is aangehouden en overgebracht naar de gevangenis in Hasselt op verdenking van handel in verdovende middelen en schending van zijn probatievoorwaarden. Het onderzoek wordt verdergezet door het team opsporingen van politie Lanaken-Maasmechelen.