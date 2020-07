Dronken fietser vlucht in maïsveld na verkeersongeval Birger Vandael

08 juli 2020

18u01 0 Lanaken Afgelopen zondag om 1.15 uur ‘s nachts veroorzaakte een fietser (23) uit Lanaken een ongeval met stoffelijke schade op de Bilzerbaan in Lanaken. Hij stelde zich uiterst agressief op ten opzichte van de bestuurder van de wagen. Toen de politie verwittigd werd, zette de fietser het op een lopen. Hij werd uiteindelijk teruggevonden in een maïsveld.

De politie moest een intensieve zoektocht opstarten om de man te lokaliseren. Hij had te veel alcohol gedronken en legde ook een positieve drugstest af. Hij weigerde de speekselanalyse. Een dokter werd gevorderd voor een bloedproef. De 23-jarige man uit Lanaken was vrij onder voorwaarden en schond door dit voorval de voorwaarden die de rechtbank hem had opgelegd. Hij werd gearresteerd en later voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die liet hem opsluiten in de gevangenis.