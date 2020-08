Drie jonge kerkuiltjes gespot in St.Lambertuskerk Jempi Welkenhuyzen

27 augustus 2020

11u27 0 Lanaken Een tiental jaren geleden vroeg de uilenwerkgroep van Natuurpunt aan de kerkfabriek van St. Lambertus in Veldwezelt om een nestkast voor uilen te plaatsen. De zgn. Cluster Zuid van parochies in Lanaken had al uiltjes in Kesselt gespot en er zouden ook twee kuikentjes zijn gezien in Gellik.

Het was dus niet ondenkbeeldig dat er ook bezoek zou komen in de St. Lambertuskerk. Ondanks goedkeuring van de kerkfabriek bleek er bij controle op zolder geen nestkast te zijn geïnstalleerd. Toch werd er een verdwaalde uil waar genomen die zich stil schuil hield in een hoekje richting de Berenhofstraat. Sporen van braakballen bevestigden daarenboven de aanwezigheid van mogelijk meer bewoners.

“ Geïntrigeerd trok ik terug op zoek”, vertelt Luc Jans, lid van de kerkfabriek, “ Op een vrij onbereikbare plaats trof ik ze aan. Ik plaatste een wildcamera op de nestplaats om hun terug getrokken leven niet te fel te verstoren. En wat blijkt, we hebben drie uilskuikens in onze kerk zitten. De ouders heb ik niet gezien, wel merkte ik dat de kuikens al hun vleugels uitslaan. Dus waarschijnlijk zijn ze reeds vrij zelfstandig.”

Wie de beelden wil zien:https://youtu.be/iyaJkbGaayM