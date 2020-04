Drie flessen lachgas in auto ontdekt MMM

10 april 2020

10u47 0 Lanaken De politie heeft donderdagnacht twee voertuigen gecontroleerd aan de Maastrichterweg in Lanaken.

Eén bestuurder had drie flessen lachgas in zijn voertuig. De flessen werden bestuurlijk in beslag genomen en er werd een proces-verbaal opgemaakt. Of de inzittenden het lachgas hadden gebruikt, is niet duidelijk.