Drie Eiken opent preventief trimparcours tegen Alzheimer

12 september 2019

Woonzorgcentrum Drie Eiken gaat haar bewoners motiveren meer te bewegen aan de hand van een fit-o-meter. Via veertien oefeningen, die zowel binnen, als buiten kunnen worden gedaan, wil men de mentale als fysieke gezondheid bevorderen. De fit-o-meter past in een actie van de Senior Living Group. Die plant in de week van 16 tot en met 22 september bewegingsevents in het kader van Wereld Alzheimer.

Senior Living Group gaat in woonzorgcampussen in Vlaanderen wandelingen naar het verleden organiseren. Samen met familie, vrienden en mantelzorgers halen ze herinneringen op aan gebouwen, specifieke plaatsen en activiteiten die een stimulerend effect hebben op de cliënten in de zorgcentra. Speciaal hiervoor heeft Drie Eiken een fit-o-meter ontwikkeld. “ Een handige tool van veertien begeleide oefeningen rond o.a. hand-vinger- en beencoördinatie, waarbij rekening wordt gehouden met ieders fysiek vermogen, aandacht en afstemming op kracht of lenigheid,” aldus ergotherapeute Imke Geraerts. “ Momenteel gaan 20 mensen meedoen. Een goed cijfer als opstart.”