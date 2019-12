Drie arrestaties na ruzie in asielcentrum Lanaken: Afghaan loopt ernstige brandwonden op TMA

08 december 2019

22u36

Bron: Belga 0

In het asielcentrum Ter Dennen in Lanaken heeft een Afghaan zondagavond hete olie over zich gekregen tijdens een ruzie met een Palestijn. Rond 18 uur brak er in de keuken van het asielcentrum aan de Molenbergstraat in Lanaken een vechtpartij uit. De lokale politie van de zone Lanaken-Maasmechelen (LaMa) ging ter plaatse en arresteerde drie personen. Na tussenkomst van de politie was de toestand gekalmeerd.

Een Afghaan liep ernstige brandwonden op, nadat die kokende olie over zich had gekregen. De hulpdiensten brachten de man naar het brandwondencentrum van Neder-Over-Heembeek. Het slachtoffer was blijkbaar tussenbeide gekomen tijdens de ruzie tussen een landgenoot en de Palestijn.