Door corona geen feesten: partywinkels voelen zich vergeten! Jempi Welkenhuyzen

11 juni 2020

16u18 0 Lanaken Het zijn barre tijden wanneer je als feestwinkel van babyborrels, communie- en huwelijksfeesten , verjaardagen of animatie moet leven. Corona zet alles op zijn kop. Zo ook voor Renaldo’s Ballonshop in Veldwezelt, één van de langst bestaande feestwinkels in ons land. Een veelzijdig assortiment feestartikelen wacht in de rekken. Maar de winkel is dicht.

“Volgend jaar hoop ik een kwarteeuw feestwinkel te vieren,” vertelt Marc Verheyen. “Maar zoals het er nu naar uitziet is het best mogelijk dat de partywinkels verdwijnen en Covid-19 niet overleven. Momenteel is de sector zo erg getroffen dat de leveranciers hun deuren sluiten tot 31 augustus. Ook onze winkel blijft dicht, alleen zo kunnen we genieten van minimale overbruggingssteun. Tussendoor lever ik gratis online bestellingen aan huis. Vaak gaat het om pakketjes van 20 euro. Familiebubbels die een verjaardag vieren. Klantenbinding heet dat.”

Marc wordt daarbij dubbel getroffen, want ook als clown Renaldo zijn al de animatieopdrachten en optredens geschrapt. De evenementensector ligt op apegapen.

Verheyen schreef een brief aan Vlaams minister van Begroting en Financiën Matthias Diependaele (N-VA) die hem beloofde de situatie aan te kaarten bij zijn collega’s.

“We voelen ons vergeten en hopen dringend op versoepeling van de maatregelen. Het gaat immers over een sector van 80 tot 100 winkels.”