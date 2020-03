Domaine La Butte aux Bois niet geraakt door angst voor corona. Jempi Welkenhuyzen

28 maart 2020

Terwijl de hele horecasector kreunt door het corona virus, heeft Domaine La Butte aux Bois het probleem knap onder de markt. Men noteert er nauwelijks afzeggingen. Directeur Yannick Bouts besloot om het bedrijf te sluiten en zette zijn medewerkers op economische werkloosheid, met uitzondering van een communicatieteam.

Bouts acht een permanentie in de gebouwen noodzakelijk. Hij koppelde die voorzorgsmaatregel aan de aanwezigheid van een communicatieteam, waardoor telefonische vragen over o.a. reservaties en beschikbaarheid meteen beantwoord worden. Voor thuisblijvende medewerkers staat hij ter beschikking . “ Onze gasten en stakeholders verwachten van ons directe communicatie, een vraag waarop wij graag anticiperen. Deze aanpak wordt zeer geapprecieerd, “luidt het.

“Er zijn slechts enkele afzeggingen. Dankzij duidelijke, correcte informatie en in onderling overleg kunnen we privé- als zakelijke reservaties verplaatsen naar vrije data later dit jaar. We krijgen zelfs aanvragen van nieuwe bedrijven.”

Na deze moeilijke periode is een goede opstart essentieel. Bouts: “Ik heb onze medewerkers gevraagd alle maatregelen omtrent het coronavirus zo goed mogelijk te respecteren. Alleen op deze manier kunnen we La Butte op het juiste moment weer openstellen voor onze gasten en hun vanaf dag één terug de juiste beleving geven.”