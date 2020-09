Dolgedraaide man verschanst zich in huis nadat deurwaarder passeert: speciale eenheden opgetrommeld Jempi Welkenhuyzen en Marco Mariotti

23 september 2020

19u43 44 Lanaken In Lanaken is de politie momenteel massaal ter plaatse aan de Edgard de Caritatstraat om een dolgedraaide man in te rekenen. Die verschanst zich in zijn woning en viel eerder de politie aan nadat die samen met een deurwaarder passeerde. “Speciale eenheden zijn nu ter plaatse om de man te overmeesteren", bevestigt de politie.

De politie heeft de straat langs beide kanten afgezet om de bewoner te overmeesteren. De man wil zijn huis niet verlaten, en maakte eerder vanavond veel tumult. Zo gooide hij een pot verf en een zak cement naar buiten en stak hij een zelfgemaakte brandbom aan.

Eerder passeerde een deurwaarder onder politiebegeleiding, maar dat zag de man duidelijk niet zitten. Volgens buurtbewoners - die allemaal binnen moeten blijven - zit de man aan de drank en heeft hij veel schulden.

De brandweer is ter plaatse, net als een aantal anonieme politievoertuigen. “De politie heeft inderdaad het speciaal interventieteam ingeschakeld, en dat zal het nu overnemen", klinkt het bij LAMA. “We gaan ervan uit dat de man alleen in zijn woning zit, maar omdat we niet kunnen inschatten wat zijn toestand is, willen we geen enkel risico nemen."