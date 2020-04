Doek valt over uitzendbureau Mise En Place Nederland, België niet bedreigd. Jempi Welkenhuyzen

17 april 2020

Grote commotie in horecaland. Het bekende uitzendbureau Mise En Place (MEP) in Nederland legt de boeken neer. Wat 25 jaar geleden startte op een campuskamer in Maastricht en uitgroeide tot een internationaal bedrijf met 50 vestigingen in acht landen, is voorbij. Eerder sloten ook al de vestigingen in Oostenrijk en Duitsland. Voor ons land heeft dit vooralsnog geen repercussie.

Voor ondernemer Charly van Goch , die reeds jaren in Lanaken woont, komt het bankroet hard aan. Van 80 miljoen euro omzet vorig jaar naar 200.000 euro deze maand en geen overbruggingskrediet, wordt ook Mise En Place hard getroffen door de coronacrisis. MEP werd vooral gevraagd in de bediening op topevenementen en die zijn voorlopig afgeschaft of uitgesteld. Het werd dan ook zeer moeilijk om het hoofd boven water te houden. Zo’n 160 vaste medewerkers en 3500 studenten verliezen hun job of bijbaantje. Alle medewerkers werden wel netjes betaald vooraleer het faillissement werd aangevraagd. Een curator is aangesteld. Intussen probeert de hospitality expert zijn andere bedrijven door de crisis te loodsen. Daarnaast wil hij extra inzetten op MEP België. van Goch is immers ook compagnon in het Belgische bedrijf. Dit is echter een zelfstandig opererende vennootschap in licentie. De onderneming is financieel gezond. Dat komt omdat de overheadkosten hier een pak lager zijn en men, naast horeca en evenementen, ook medewerkers te werk stelt in de retail en distributie. MEP België telt 10 kantoren en 35 fulltimers. Daarnaast kan men putten uit een pool van 2000 uitzendkrachten.