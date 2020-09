Dilsen-Stokkem, Lanaken en Maasmechelen lanceren samen de UiTPAS Maasland Jempi Welkenhuyzen

04 september 2020

14u13 0 Lanaken Met gratis ijsjes en UitPASsen wordt morgen de eerste UitPAS Maasland gelanceerd. Maasmechelen, Dilsen-Stokkem en Lanaken slaan daarvoor de handen in elkaar. Samen vormen ze de eerste UiTPAS-regio in de provincie.

De UiTPAS is sinds 2014 als vrijetijdspas een begrip in Maasmechelen en omstreken. Sinds de opstart zijn er meer dan 40 lokale organisaties aangesloten bij UiTPAS Maasmechelen. Met een UiTPAS kan men punten sparen in de vrije tijd en die later omruilen voor leuke voordelen.

Vanaf morgen vormen de stad Dilsen-Stokkem en gemeentes Lanaken en Maasmechelen samen UiTPAS Maasland. De bestaande UiTPAS-gemeente wordt uitgebreid tot UiTPAS Maasland. “Van bij de start zijn er maar liefst 70 partners en we hopen dat we het aantal partners de komende jaren alleen nog maar zal stijgen”, aldus Yven Schoofs van Communicatie en Citymarketing Lanaken.

“De UiTPAS is een persoonlijke spaar- en voordeelkaart, waarmee uitstapjes in het Maasland en elders nog leuker worden. Met de UiTPAS willen de drie gemeentebesturen de vrijetijdsparticipatie bevorderen. Houders kunnen punten sparen aan een van onze UiTPAS-zuilen of tijdens evenementen. Die punten kan men omruilen in diverse leuke voordelen. Daarnaast geeft de UiTPAS automatisch en discreet korting aan mensen in armoede.”

Vanaf 7 september is de UiTPAS te koop bij verschillende verkoopbalies van de drie gemeentebesturen. Hij kost 5 euro. Mensen met recht op verhoogde tegemoetkoming betalen 1 euro. Meer info via www.uitpasmaasland.be.