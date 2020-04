Dieven slaan toe in Kringwinkel en Europark MMM

06 april 2020

10u56 0 Lanaken Dieven hebben ingebroken in de Kringwinkel van Lanaken. De feiten werden vrijdagavond vastgesteld.

Er werden enkele elektrische apparaten gestolen.

Diezelfde avond om 23 uur werd een inbraak vastgesteld in een bedrijf aan Europark in Lanaken. Daar werd een hogedrukreiniger gestolen. Dit was er de tweede inbraak op korte tijd. Op 30 maart kregen zij ook al inbrekers over de vloer.