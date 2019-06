Dienst Erfgoed viert vijfjarig bestaan Jempi Welkenhuyzen

14 juni 2019

De gemeentelijke dienst Erfgoed bestaat vijf jaar. Dat is gezegd naar aanleiding van de archeologiedagen die dit weekend plaatsvinden in de provincie. In Lanaken kan men de Neanderthalersite bezoeken of deelnemen aan workshops en een speurtocht.

De Dienst Erfgoed is gevestigd aan de K.Albertlaan 110. Daar worden de archeologische vondsten in een depot bewaard. “Het betreft veelal materiaal uit de opgravingen aan de Waterburcht Pietersheim en het Europark. De resultaten van onderzoeken in de Neanderthalersite gingen naar het Gallo Romeins Museum in Tongeren, “ zegt Katelijne Beerten. “ Naast enkele topstukken als een ring, die we voor het eerst tonen, kun je in de kijkkasten ook sierlijke glasfragmenten en fraai gerestaureerd aardewerk zien. “

De Dienst Erfgoed kent een vrije toegang in de voormiddag, namiddag tot 16 uur op afspraak. Voor meer info: www.archeologiedagen.be