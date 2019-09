Dertig agenten houden razzia op camping San Lanaco MMM

20 september 2019

14u27 0 Lanaken Op vraag van het gemeentebestuur heeft de politie donderdagavond een grote razzia gehouden op camping San Lanaco. De camping heeft al langer een kwalijke reputatie.

Het mocht al eerder gebeuren, maar gisterenavond viel dan toch een hoop politie en arbeidsinspectie binnen op de camping in Lanaken. De reputatie van de ooit geliefde kampeerplek is doorheen de jaren volledig besmeurd.

“We hebben duidelijke signalen gekregen van de wijkinspecteur", zegt burgemeester Marino Keulen (Open Vld). “Maar ook toerisme Vlaanderen trok hun vergunning in, en de brandweer keurt het niet qua veiligheid. Hier zitten mensen die zélf de leiding nemen op een kwalijke manier, omdat de eigenaar het zelf nalaat. Mensen die hier verblijven - vaak met een problematische achtergrond - zitten hier in slechte omstandigheden.”

“Vandaag is dit een concentratie van kansarmoede, en een grote groep met problemen. We willen de regels toepassen zoals het moet. We nemen dit ernstig, en steken onze kop niet in het zand. De orde herstellen is noodzakelijk, in de hoop dat de rust van weleer terugkeert.”

“Men vermoedt ook dat heel wat Nederlanders hier verblijven, en in hun thuisland genieten van een uitkering zonder dat ze daar recht op hebben.”