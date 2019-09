Derde fase voor werken aan de rotonde Jempi Welkenhuyzen

09 september 2019

16u02 2 Lanaken Binnenkort start de derde fase voor de aanleg van de rotonde in Rekem. Het verkeer richting Lanaken wordt omgeleid via de Daalbroekstraat. Voor wie naar Maasmechelen moet, is slechts één versmalde rijstrook voorzien. De werken zijn intussen wel meer dan halfweg klaar.

Maandag start de derde fase met de aanleg van de oostelijke helft van de rotonde. De aannemer werkt ook op de rijstroken van de Steenweg richting Maasmechelen, in de Rekemerstraat en de aansluiting met de Heirbaan. De werken duren vermoedelijk tot eind oktober. Nadien komen de middenbermen op de Steenweg aan de beurt. Waarschijnlijk is alles begin november afgerond.

De werken zijn al voor meer dan de helft afgewerkt. De rioleringswerken zijn zo goed als achter de rug, de rijhelft van de Steenweg richting Lanaken is vernieuwd en het deel van de rotonde aan de kant van de Heidestraat is in beton aangelegd.

Omwille van de beperkte ruimte op de weg, moet het verkeer van Maasmechelen richting Lanaken een omleiding volgen via de Daalbroek- en de Heidestraat. Vrachtverkeer vanaf 3,5 ton moet via de Daalbroekstraat en de Bessemerstraat. Ter hoogte van de Steenweg kan het verkeer uitsluitend rechts afslaan. Hinder wordt niet uitgesloten.