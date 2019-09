Denken of dromen over de toekomst van Lanaken Jempi Welkenhuyzen

04 september 2019

08u22 1

Samen maken we het verschil. En dus wil de gemeente Lanaken dat de inwoners de koppen bij elkaar steken om mee een visie te ontwikkelen over de toekomst van de gemeente.

Ondanks het feit dat elke partij voor de verkiezingen een programma heeft samengesteld, wil het gemeentebestuur nu toch nagaan in wat voor gemeente men wil wonen, waaraan aandacht moet worden besteed en welke acties hieraan worden gekoppeld.

Meedenken en dromen kan op dinsdag 17 september om 18.30 u in het Cultureel Centrum. Er zijn vijf krijtlijnen uitgezet: Jonge gezinnen en jeugd, werken en ondernemen, groen, klimaat en verkeer, sociaal, gezond en vrije tijd en leefbare deelgemeenten.

Bedoeling is dat de gemeente daarna aan de slag gaat. De ideeën worden afgestemd op de plannen van het bestuur en mee opgenomen in de doelstellingen voor de komende jaren.

Vooraf inschrijven is wel een must. Info: 089 730 730 of via info@lanaken.be