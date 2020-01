Deelgemeenten krijgen nieuwe speeltoestellen in het voorjaar Jempi Welkenhuyzen

16 januari 2020

17u03 0

Dit voorjaar vernieuwt Lanaken tal van speelterreinen in de diverse deelgemeenten. Tal van tuigen zijn versleten of werden verwijderd omwille van vandalisme.

In de Kersenweidewijk en Haegendoornwijk te Smeermaas worden de verouderde speeltoestellen o.a. door een combinatietoestel vernieuwd. Er komt tevens een aangepast speeltoestel op maat van kleuters aan Het Regenboogje in Kesselt. Dit speeltuig kan ook door KLJ of bezoekers van het OC worden gebruikt. En in Lanaken wordt het centrumpark De Uilespiegel voorzien van een evenwichtsparcours en een speelboomgaard in natuurlijke elementen. Doel is er een ontmoetingsplek te creëren voor ouders en kids. De plaatsing is voorzien voor de Paasvakantie. De totale kostprijs wordt geraamd op 40.000 euro.