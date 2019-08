De Reckheimer: nieuw infoblad over en door mensen van Rekem Jempi Welkenhuyzen

01 augustus 2019

15u27 3 Lanaken Begin deze maand verschijnt het eerste exemplaar van ‘De Reckheimer’. Het gaat om een cultureel, historisch en toeristisch infoblad voor, over en door mensen van Rekem. Het is de bedoeling om drie keer per jaar te verschijnen. De eerste twee exemplaren worden alvast gratis op 2.000 exemplaren gepost.

‘De Reckheimer’ verwijst naar het beeld van Julia Berger aan de ingang van het Poortgebouw op de Groenplaats. Het blad, op glanzend papier, in zwart-wit druk, telt voorlopig acht pagina’s. Er wordt aandacht besteed aan het kasteel d’Aspremont-Lynden. Men keert terug in de tijd naar Dokter Groenen en zet wijlen Louis Brans nog eens in de kijker. Maar de redactie, geleid door de vzw Renovatie, brengt ook nieuws, heeft een activiteitenkalender en leert de lezer Rekemse dialectwoorden en - uitdrukkingen aan.

Het blad wordt uitgebracht zonder enige steun van de gemeente, maar kan rekenen op zelfstandigen en sponsors. Men hoopt ook aan crowdfunding te doen. Dat kan vanaf 50 euro. Er komt tevens een digitale versie in kleur. Medewerkers en ook tips zijn welkom.

Voor meer info: museumkerk@lanaken.be of bel: 089.718.621