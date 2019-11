De Krieckaert haalt vergunning voor terreingebonden logies binnen. Jempi Welkenhuyzen

26 november 2019

Het recente controlebezoek van Toerisme Vlaanderen was positief voor De Krieckaert in Gellik. Hierdoor heeft het domein zijn erkenning als terreingebonden logies binnen.

De hele site krijgt op termijn een grondige facelift. Voor het gedeelte van het vroegere zwembad is een bestemmingsplan aangevraagd dat eind 2020 zal zijn goedgekeurd. Het bad verdwijnt. Op de huidige dierenweide voorziet men paardenstallen en logeerkamers. Voorts staat een lodgehotel met 20 kamers gepland. Er komen boomhutten en op het huidige voetbalplein wil men zgn ‘Village’ vakantiehuisjes bijbouwen. Kortom, er wordt ingezet op beleving. Eén en ander werd onlangs gecommuniceerd naar de huidige bewoners van het park.

“Vanaf dag één hebben we ons aan de wetgeving gehouden. Er is een goede verstandhouding met de gemeente en de wijkagent. Die houdt tussendoor controle. De brandweer heeft een veiligheids- en technische inspectie doorgevoerd. Anderhalf jaar werken heeft resultaat opgeleverd, “ aldus CEO Guy Coenen van Be Housing, die het park van de gemeente Lanaken overkocht.